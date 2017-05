Der Social-Media-Riese Facebook will sich einen Namen als Video-Plattform machen - und plant Hochglanz-Serien auf dem Niveau von Netflix' Premium-Produktionen wie "House of Cards". Daneben sind auch andere Formate geplant.

Konkurrenz für Netflix, Amazon, Youtube und Co.: Facebook steht offenbar kurz davor, ins Streaming-Geschäft einzusteigen. Das berichtet das Magazin Business Insider. Die Redaktion beruft sich auf interne Kreise bei dem Social-Media-Riesen. Demnach soll der Start bereits im Juni erfolgen. Facebook selbst habe zu den Plänen keine Stellung nehmen wollen.

Laut dem Magazin gibt es Pläne für zwei verschiedene Produktlinien: Facebook arbeite mit Kooperationspartnern einerseits an hochwertigen Serien, die Premium-Produktionen von Netflix in nichts nachstehen. Als Beispiel nennen die zitierten Insider die Erfolgsserie „House of Cards“ mit Kevin Spacey, die international Beachtung fand. Auch Facebook schiele offenbar auf Hollywood-Größen für seine Hochglanz-Produktionen.

Kurz-Serien als Konkurrenz für Snapchat und Youtube

Darüber hinaus soll es Kurz-Serien geben, deren Folgen nur fünf bis zehn Minuten dauern, sich dafür aber alle 24 Stunden aktualisieren. Hier scheint Facebook eher auf den Social-Media-Konkurrenten Snapchat zu zielen. In dessen „Stories“ publizieren Verlage oder Prominente Live-Reportagen, die für einen begrenzten Zeitraum abrufbar sind. Auch für Youtube ergibt sich durch die Formate neue Konkurrenz: Das Video-Netzwerk publiziert selbst Eigenproduktionen. Facebook plant laut dem Bericht zudem eine Dating-Show zusammen mit dem Condé Nast Verlag (Vogue, Vanity Fair), in der potenzielle Paare sich zunächst in einer virtuellen Realität begegnen können.

Die Ausstrahlung der Videos soll über den Facebook-Video-Player erfolgen. Unklar ist, auf welchen Plattformen insbesondere die großen Shows präsentiert werden können. Der kleine Facebook-Player scheint eher ungeeignet. Hier könnte es Anknüpfungspunkte zur Facebook-Video-App geben, die das Unternehmen laut Business Insider unlängst für Apple TV herausgebracht hat. Eine Erweiterung des Konzepts könne Möglichkeiten bieten.

Facebook soll auch Video-Plattform werden

Die Serien seien für Facebook kein Einstieg ins Geschäft mit bezahlten Video-Inhalten – die Einnahmen sollen über Werbung erwirtschaftet werden. Hierzu sind offenbar Werbeblöcke in der Mitte der Videos geplant. Es gehe darum, Menschen mit guten Video-Inhalten dazu zu bringen, Facebook auch als Video-Plattform wahrzunehmen, zitiert der Business Insider Facebook-Chef Mark Zuckerberg („"The goal is going to be creating some anchor content initially that helps people learn that going to the video tab — that that's a great destination where they can explore and come to Facebook with the intent to watch the videos that they want.”)