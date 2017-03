Erstmals mehr Hennen in Öko-Haltung als in Käfigen

Wiesbaden. Im vergangenen Jahr hat es auf deutschen Geflügelfarmen erstmals mehr ökologisch gehaltene Hennen gegeben als Käfighühner. Wegen der höheren Nachfrage der Konsumenten steigerten die Erzeuger die durchschnittliche Zahl der Öko-Hühner um 11,7 Prozent auf 4,2 Millionen Tiere, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete. Die Zahl der in Käfigen gehaltenen Legehennen ging hingegen um 17,3 Prozent auf 3,4 Millionen zurück. Noch im Jahr 2007 wurden zwei Drittel aller Legehennen in Käfigen gehalten.

Dominierende Haltungsform bleibt aktuell die Bodenhaltung mit 25,5 Millionen Tieren vor dem Freiland mit 7,4 Millionen Hühnern. Im Schnitt standen 40,4 Millionen Tiere (+0,6 Prozent) in den Ställen der Betriebe mit mindestens 3000 Haltungsplätzen. Sie legten zusammen 11,98 Milliarden Eier. Das waren 1,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. (dpa)