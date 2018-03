Im WZ-Interview spricht DIW-Chef Fratzscher über US-Strafzölle und mögliche Folgen für Deutschland.

Berlin. Mit dem Rückzug von Gary Cohn, der als oberster Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump und Befürworter eines freien Welthandels galt, ist die Verunsicherung an den internationalen Märkten eher noch gestiegen. Kommt es nun tatsächlich zu einem Handelskrieg? Darüber sprach unser Korrespondent Stefan Vetter mit dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher.

Herr Fratzscher, hat Trump jetzt praktisch freie Bahn, um seine angedrohten Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe wahrzumachen?

Marcel Fratzscher: Die hat Trump auch schon vorher gehabt. Denn Strafzölle kann er weitgehend unabhängig vom US-amerikanischen Parlament verhängen. Ich gehe davon aus, dass Trump seine Drohung wahrmacht und sogar noch nachlegen wird. Und zwar in erster Line gegen China, das seinerseits Handelsbarrieren errichtet hat. Insofern sind nicht nur die USA der Buhmann.

Soll die EU besser stillhalten, oder mit Gegenzöllen antworten?

Marcel Fratzscher: Die EU muss mit eigenen Zöllen reagieren. Allein schon deshalb, weil die europäische Volkswirtschaft die einzige ist, die den USA wirksam Paroli bieten kann.

Demnach wäre ein Handelskrieg unausweichlich.

Marcel Fratzscher: Ein Handelskrieg kann durchaus vermieden werden, aber nur dann, wenn Trump einlenkt. Und das wird er nur tun, wenn er von den Europäern Druck bekommt. Insofern ist der Ansatz klug, dass die EU Strafzölle für bestimmte Produkte wie Whiskey oder Motorräder im Blick hat. Sie würden in den USA zwar einen eher geringen wirtschaftlichen, dafür aber großen politischen Schaden anrichten. Denn besagte Produkte werden in Regionen und Wahlkreisen hergestellt, in denen Trump besonders populär ist und auf deren Unterstützung er politisch angewiesen ist.

Welche Folgen hätten die US-Strafzölle für Deutschland?

Marcel Fratzscher: An der deutschen Stahl- und Aluminiumproduktion hängen zehntausende Jobs. Einige davon würden in Gefahr geraten. Und sollten die Strafzölle auch noch auf Autos ausgeweitet werden, wie es Trump angedeutet hat, dürfte der Schaden noch deutlich größer sein. Weit mehr als eine Million Jobs in Deutschland hängen an dieser Branche. Eine solche Eskalation könnte Deutschland schwerlich verkraften. Generell gilt: Die deutsche Wirtschaft hat besonders viel zu verlieren, weil sie stark exportorientiert ist. Die Ausfuhren machen etwa die Hälfte unserer Wertschöpfung aus. In den USA dagegen sind es nur etwa zehn bis 15 Prozent.