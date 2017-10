Gebündelte Kräfte in Sachen Lkw-Kartell und Dieselskandal. So arbeitet der deutsche Ableger des US-Staranwalts Michael Hausfeld.

Düsseldorf. Bei einem Kartell tun sich Unternehmen zusammen, die eigentlich Konkurrenten sind. Sie sprechen Preise und anderes ab und hebeln so zum Nachteil ihrer Kundschaft den Wettbewerb aus. Fliegt das Ganze auf, drohen ihnen Kartell-Bußgelder in Millionenhöhe. In einem zweiten Schlag melden sich dann Anwaltskanzleien und knöpfen sich die ertappten Unternehmen erneut vor. Sie verlangen Schadensersatz für ihre durch die Kartellabsprachen geschädigten Mandanten.

Eine solche Kanzlei, spezialisiert auf diesen Kartell-Schadensersatz, ist Hausfeld. Ein deutscher Ableger des berühmt-gefürchteten US-Anwalts Michael Hausfeld. Seit Anfang 2016 gibt es die Kanzlei in Berlin und nun auch an der Düsseldorfer Königsallee. Warum sich die bundesweit mittlerweile 18 Anwälte ganz und gar nicht als „Blutsauger“ sehen, sondern eher auf der Seite der Guten, das erklärten Christopher Rother, Deutschlandchef von Hausfeld, und Alex Petrasincu, Büroleiter am Standort Düsseldorf, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Fall des Lkw-Kartells: Tausende klagen

Auch wenn sich das Geschehen erst mal nur auf Unternehmensebene abspielt, bekomme die Auswirkungen eines Kartells am Ende jeder zu spüren, sagt Rother. „Kartelle führen zu höheren Preisen, schlechterer Qualität, weniger Innovation und zu Konzentration wirtschaftlicher Macht. Und wo Kartelle sind, da ist auch Korruption nicht mehr weit.“ Petrasincu beschreibt die Auswirkungen anhand des sogenannten Lkw-Kartells, in dem sich seine Kanzlei für klagende Spediteure engagiert. Die EU-Kommission hatte vier Lkw-Hersteller wegen unerlaubter Preisabsprachen zu Bußgeldern von knapp drei Milliarden Euro verurteilt. Volvo/Renault, Daimler, Iveco und DAF hatten nach den behördlichen Feststellungen von 1997 bis 2011 die Herstellerpreise koordiniert. MAN musste keine Geldbuße zahlen, weil das Unternehmen als Kronzeuge die Ermittlungen unterstützte.

Petrasincu rechnet an einem Beispiel vor, was die Preisabsprachen für einen kleinen Spediteur mit zehn Lkw bedeuten: Wenn ein einzelner Lkw 50 000 bis 80.000 Euro kostet und man konservativ rechnet, dass der Spediteur aufgrund der Absprache pro Lkw zehn Prozent des Kaufpreises mehr bezahlen muss, also 5000 bis 8000 Euro pro Wagen, kommt im Ergebnis ein Schaden von geschätzt 150.000 bis 240.000 Euro zusammen. Wobei unterstellt wird, dass der Spediteur in der Zeit der festgestellten Kartellabsprachen (1997-2011) etwa 30 Lkw gekauft hat.

Nun wüssten die sich absprechenden Hersteller, dass ein einzelner Spediteur wegen der hohen Kosten (Gerichts- und Anwaltskosten, Kosten der Gegenseite, falls der Prozess verloren geht) sich schwertut, sich zur Wehr zu setzen. Darum werden die Verfahren gebündelt, und das geht so: Mehr als 3000 Unternehmen mit rund 100.000 Lkw haben ihre Ansprüche an den Rechtsdienstleister Financial Right abgetreten. Eine Art Inkassounternehmen. Für dieses wiederum übernimmt Hausfeld die gerichtliche Durchsetzung. Gewinnt Financial Right, bekommen die Spediteure den zugesprochenen Schadensersatz abzüglich einer Provision von 28 bis 33 Prozent. Geht der Prozess verloren, trägt der Rechtsdienstleister allein das Kostenrisiko.