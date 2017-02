Es ist ein Armutszeugnis, das die deutschen Autobauer im Dieselskandal abliefern. VW hat erwiesenermaßen getrickst, um Umweltfreundlichkeit vorzutäuschen. Auch die Dieselmodelle anderer Hersteller sind längst nicht so sauber, wie diese immer vorgegeben haben. Kein Wunder, dass in deutschen Großstädten trotz angeblich toller deutscher Automobiltechnik die Luft nicht sauberer wird.

Die Verbraucher sind doppelt gestraft: Sie atmen feinstaubbelastete oder stickoxid-haltige Luft ein und gefährden damit ihre Gesundheit. Gleichzeitig verlieren ihre im guten Glauben angeschafften Diesel-Fahrzeuge rasant an Wert, weil diese möglicherweise bald mit Fahrverboten belegt werden. Und was fällt der Schlüsselbranche der deutschen Wirtschaft dazu ein? Nichts. Ein Nachrüsten der Dieselstinker ist nicht möglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll, sagen sie unisono. Entschädigungen werden auch nicht gezahlt. Andere Ideen? Fehlanzeige. Sie lassen ihre Kunden also auf ganzer Linie im Regen stehen. Womöglich setzen die Hersteller noch darauf, dass sie neue Autos verkaufen können. Ein solches Kalkül darf nicht aufgehen.