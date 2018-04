Die KI ist Trendthema auf der Hannover Messe und zählt zu den Schlüsseltechnologien, die nicht nur in Produktionshallen für umfassende Veränderungen sorgen wird. Sie wird begleitet von Ängsten vor einem Kontrollverlust. Ob es dazu kommen könne, liege in den Händen der Entwickler und Anwender, meint Ralph Appel, Direktor des Vereins Deutscher Ingenieure VDI. Laut einer Studie des Bundesverbands Digitale Wirtschaft BVDW fürchten 48 Prozent der Befragten, dass der Mensch die Kontrolle beim Verhältnis Mensch-Maschine verlieren werde. 69 Prozent glauben demnach, dass durch Künstliche Intelligenz massenhaft Arbeitsplätze entfallen werden.

Wie Kempf sprach sich auch VDMA-Chef Welcker für offene Märkte als unverzichtbar für die Branche aus. Welcker plädierte zudem für «ein neues - schlankeres - Freihandelsabkommen» zwischen der EU und den USA. Für die EU-Länder erwartet er anhaltend hohe Lieferungen - mit Ausnahme Großbritanniens. «Selbst ein Minus in zweistelliger Größenordnung schließen wir nicht aus - der Brexit wird deutliche Spuren bei den Investitionen auf der Insel hinterlassen», so Welcker.

Zwar setzt sich der Boom auch nach Ansicht des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) fort, doch bei dem seit Jahren anhaltenden Wirtschaftsaufschwung in Deutschland verstärkten sich die Risiken. Im laufenden Jahr sei daher ein eher moderates Wachstum der realen Wirtschaftsleistung zu erwarten. «Besser als in diesem Jahr wird die Konjunktur wohl nicht mehr», meinte BDI-Präsident Dieter Kempf am Montag auf der Hannover Messe. Im neunten Jahr des Aufschwungs basiere das Wachstum vor allem auf dem Heimatmarkt Europa: Erstmals seit zehn Jahren wachse die Wirtschaft aller 28 EU-Staaten wieder.

Der VDI sieht das ganz anders. «Wenn wir die digitale Transformation und die Möglichkeiten der KI richtig bewerten und angehen, wird daraus ein Jobmotor», meint Appel. Das Thema stecke in Deutschland aber noch in den Kinderschuhen. In einer Verbandsumfrage ist eine überwältigende Mehrheit der Mitglieder der Meinung, dass das Thema in einem breiten gesellschaftlichen Rahmen diskutiert werden muss. Neben den USA wird vor allem China als mächtiger Konkurrent gesehen.

Angesichts der neuen Kundenbedürfnisse bei der Digitalisierung richten sich Unternehmen wie Bosch und Telekom neu aus. T-Systems will zum größten deutschen Digitalanbieter aufsteigen, indem das Unternehmen das kundenspezifische Digitalgeschäft in einer neuen Einheit namens Digital Solutions bündelt. Bosch dagegen fasst seine Software und Dienstleistungen für Produktion und Logistik unter dem Namen Nexeed zusammen. Das Unternehmen steigerte 2017 den Umsatz im Bereich Industrietechnik um 7,7 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Im diesjährigen Messe-Partnerland Mexiko will Bosch bis 2019 in dem Ort Celaya für rund 100 Millionen Euro ein Elektrokomponentenwerk bauen.