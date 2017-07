Bankchef Cryan rechnet nach jüngsten Aussagen für das laufende Jahr mit einem Gewinn. Nach dem ersten Halbjahr hat er unter dem Strich bereits mehr als 1 Milliarde Euro eingefahren. Seit seinem Amtsantritt vor gut zwei Jahren drückt der Brite beim Abbau teurer Rechtsstreitigkeiten aufs Tempo. Die Schließung von Filialen und der Abbau Tausender Stellen sollen finanziellen Spielraum bringen.

Die Zahl der Mitarbeiter sank in den vergangenen zwölf Monaten um 4656 Vollzeitkräfte. Allein im zweiten Quartal gab es einen Rückgang um 1525 auf 96 652 Stellen. Die Bank will bis 2018 weltweit unter dem Strich 9000 Jobs im eigenen Haus abbauen, davon 4000 in Deutschland. Den Löwenanteil muss das Privatkundengeschäft schultern. Seit Beginn dieses Jahres wurden zudem 177 Filialen in Deutschland geschlossen, am Ende sollen es 188 Schließungen sein. Deutschlands größtes Geldhaus will künftig die Kunden im Inland in 535 Filialen bedienen.

Zugleich baute Cryan die Bank um: Er integrierte die Tochter Postbank ins Privat- und Firmenkundengeschäft, legte Investmentbanking und Kapitalmarktgeschäft wieder zusammen und will einen Teil der Fondstochter Deutsche Asset Management an die Börse bringen. Bei dem geplanten Börsengang will sich das Institut aber nicht hetzen lassen. Es sei unwahrscheinlich, dass die Deutsche Asset Management noch in diesem Jahr an die Börse gehe, sagte Cryan.