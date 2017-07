NRW-Ministerpräsident Wolfgang Clement (SPD) war 1999 Feuer und Flamme. Mit mehr als 400 km/h schwebte er im Transrapid auf einer Teststrecke durchs Emsland. Aus dem Transrapid sollte ein Metrorapid werden, der Pendler zwischen Köln und Dortmund befördert. Es sind solche unfassbar dummen Ideen, die den Schienenverkehr im bevölkerungsreichsten Bundesland seit vielen Jahren ausbremsen. Täglich bewegen sich Hundertausende im Regional- und Nahverkehr mit der Bahn.

Verspätungen und Ausfälle bestimmen den Alltag. Was lange fehlte, war ein Konzept, um die großen Städte an Rhein und Ruhr in dichter Taktfolge zu verbinden. Mit dem RRX liegt der Plan endlich vor. Aber bis die Infrastruktur dafür gebaut ist, werden vermutlich weitere 15 Jahren vergehen, weil Politiker wie Clement so gründlich versagt haben.