Claudia Kemfert leitet seit dem Jahr 2004 die Abteilung für Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Düsseldorf. Deutschland hinkt hinter den eigenen Klimazielen hinterher. Wir haben bei Claudia Kemfert nachgefragt, was geschehen muss, damit sich das ändert. Frau Kemfert, trotz aller Klimaabkommen sind die Treibhausgasemissionen in den vergangenen Jahren global um 60 Prozent gestiegen. Ist der Kampf gegen den Klimawandel nicht längst verloren? Das Braunkohlekraftwerk Neurath im Süden von Grevenbroich. Wann Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigt, ist strittig. Laut Kemfert muss es schnell gehen. Claudia Kemfert: Der Kampf ist nicht verloren, aber wir sind noch auf dem falschen Weg. Und die Zeit drängt. Das Fenster des Handelns schließt sich bald. Wir müssen weg von Kohle, Öl und Gas. In Deutschland ist diese Politik nicht zu erkennen. Hat Angela Merkel, einst als Klimakanzlerin gefeiert, jede Glaubwürdigkeit verloren? Kemfert: Merkel hat Einiges für die Energiewende in Deutschland getan, vor allem bei der Förderung erneuerbarer Energien. Sie steht auch für den Atomausstieg. Aber in den letzten Jahren ist ihr Schwung erlahmt, die Klimaziele werden verfehlt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird behindert, der Kohleausstieg verschleppt und die nachhaltige Verkehrswende verschoben. Nur wenn sie konsequent umsteuert, kann sie Glaubwürdigkeit wieder gewinnen. Vita Claudia Kemfert, 1968 in Delmenhorst geboren, leitet seit dem Jahr 2004 die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Seit 2009 ist sie zudem Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der privaten Universität, der Hertie School of Governance, in Berlin. Ist die Einrichtung einer Kohlekommission eine gute Idee. Oder drückt sich die Politik vor eigenen Entscheidungen? Kemfert: Das einzige Problem an der Kohlekommission ist, dass sie viel zu spät kommt. Wir wissen seit über zehn Jahren, dass wir den Kohleausstieg dringend brauchen. Allein die Empfehlungen der Kommission werden natürlich nicht reichen. Am Ende ist entscheidend, was die Politik daraus macht. Wären Sie gerne Mitglied der Kommission? Kemfert: Wissenschaftlicher Sachverstand ist in der Kommission durchaus vertreten. Als Mitglied des Sachverständigenrates der Bundesregierung habe ich auch dort die Möglichkeit, meine Positionen einzubringen. Wie schnell sollte der Kohleausstieg kommen? Kemfert: Sehr schnell! Wir sollten sofort alte und ineffiziente Kraftwerke vom Netz nehmen und die Kapazitäten der übrigen umgehend drosseln. Bis 2030 müssen alle Braunkohlekraftwerke und bis 2040 die Steinkohlekraftwerke vom Netz gehen. Das klingt schlimmer, als es ist. Im Gegenteil: Je länger wir warten, umso schmerzhafter wird es.

Was sagen Sie den Beschäftigten, die in der Lausitz und im rheinischen Revier ihre Arbeit verlieren? Kemfert: Veränderung ist unangenehm und anstrengend. Keine Frage. Die Menschen erwarten zu Recht Hilfe. Doch statt verängstigt und stur am Alten festzuhalten, sollten alle gemeinsam neue Perspektiven entwickeln: materielle Versorgung und sinnhafte Aufgaben für Menschen, die vorzeitig in Rente gehen, Umschulungen für die Jungen. Kluge Wirtschafts- und Sozialpolitik heißt auch, aktiv neue Unternehmen in die Regionen zu holen. Deutsche Verbraucher zahlen die höchsten Strompreise in Europa. Ist der Preis so hoch, weil die Energiewende miserabel organisiert ist? Kemfert: Genau so ist es! Wir zahlen den Preis für eine vermurkste Energiewende. Wir finanzieren Kohlekraftwerke, die wir nicht mehr brauchen, und legen noch Abwrackprämien obendrauf. Zusätzlich leisten wir uns einen überdimensionierten Ausbau der Stromnetze, um den Kohlestrom zu erhalten. Besonders ärgerlich daran ist, dass als Ausrede für diese überteuerte Rettung der fossilen Dinosaurier ausgerechnet die erneuerbaren Energien herhalten müssen. Brauchen wir die neuen Stromleitungen denn nicht? Kemfert: Der geplante Netzausbau ist überdimensioniert. Der Bedarf wird zu hoch angesetzt, weil man die Effekte durch das Erreichen der Klimaschutzziele vernachlässigt: Je schneller wir aus der Kohle aussteigen, desto weniger Stromautobahnen werden benötigt. Die Ausrichtung auf eine dezentrale und lastnahe Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen ist wichtiger als der monströse Ausbau der Netze. Wind und Sonne liefern die Energie sehr schwankend. Brauchen wir die Kohle nicht, um die Grundlast des Strombedarfs zu decken. Kemfert: Das Grundlast-Argument ist ein Mythos. Fakt ist, dass wir die Versorgung problemlos sicherstellen können, wenn wir parallel zum Kohleausstieg Schritt für Schritt die Erneuerbaren ausbauen. Schwankungen bei Sonne und Wind lassen sich über Speicherkraftwerke, Batterien oder auch durch – aus Ökoenergien hergestellten – Wasserstoff oder Gas ausgleichen. Das funktioniert. Alle Modellrechnungen zeigen das. Der Verkehr trägt maßgeblich zu den Treibhausgasemissionen bei. Brauchen wir eine Quote für Elektroautos? Kemfert: Ja, eine Quote wäre sinnvoll und machbar: Ab 2025 könnte jedes vierte neu zugelassene Fahrzeug elektrisch betrieben sein. Ab 2030 jedes zweite. Eine Quote würde den Ehrgeiz aller Beteiligten anstacheln, dafür wirtschaftliche Lösungen aus den Schubladen zu holen. Die Ideen sind da. Auch dafür, unnötigen Verkehr zu vermeiden sowie in Ballungszentren den öffentlichen und den Radverkehr zu stärken.