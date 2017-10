H&M präsentiert sich in den letzten Jahren gerne als Unternehmen, dass sich Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Dänische TV-Reporter haben nun Details ans Licht gebracht, die das schwedische Billig-Modelabel nicht gerade gut aussehen lässt. Der Vorwurf: H&M verbrennt seit 2013 durchschnittlich 12 Tonnen Ware in der Müllverbrennungsanlage Kara / Noveren in Roskilde in Dänemark.

Ihren Kunden dagegen betet die Modekette mantraartig vor:„There are no rules in fashion but one: recycle your clothes“. Ein Slogan, den an den sie sich selber nicht zu halten scheint. Vor allem Neuware landet laut des TV-Berichts im Verbrennungsofen, .

Die Reporter des Senders TV2 waren am 15. Juni 2017 in der Verbrennungsanlage in Roskilde. Dort wurde an einem Tag 1.580 Kilogramm Kleidung von H&M verbrannt. In den Kartons fanden die Journalisten neue Hosen für Kinder und dunkelblaue Hosen für Frauen. Die Preisschilder waren noch an der Kleidung befestigt.

Die Journalisten fanden heraus, dass die Ware zum größten Teil aus dem Hauptlager in Greve/Dänemark kommt. Der Verdacht liegt nahe, dass H&M seine Überproduktion auf diese Weise günstigt entsorgt.

H&M streitet Vorwürfe ab

Konfrontiert mit dem Vorwurf, stritt H&M die Anschuldigungen ab. Wenn das Unternehmen etwas nicht verkaufe, dann werde es in andere Läden weitergeben, erklärt die Nachhaltigskeitsmanagerin Mia Møgelgaard. Verbrannt würde Kleidung nur "aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen", zum Beispiel wenn die Ware mit Chemikalien belastet sei oder mit Abwasser in Berührung kommt und so eine erhöhte Keimzahl aufweise. In einen Telefonat mit den Journalisten, sagte der Kommunikationsbeauftragte von H&M, Stine Lerche Øilo, das Unternehmen hätte Beweise dafür, dass die Kleidung gesundheitsschädlich sei, würde die Dokumente aber nicht vorlegen.

Test ergeben, dass die Kleidung nicht beschädigt ist

Daraufhin ließen die Journalisten zwei Paar Hosen aus der Lieferung nach Roskilde vom 15. Juni 2017 , an die sie gekommen waren, testen. Zum Vergleich wurden zwei Paar ähnliche Hosen aus einer H&M-Filiale gekauft und ebenfalls untersucht. Geklärt werden sollte, ob es ein Unterschied zwischen den vier Hosen gibt. Getestet wurde auf eine Vielzahl an Chmeikalien, die ein Gesundheitsrisiko darstellen und ob die Hosen bakterielle Keime tragen. Die Untersuchungen ergaben, dass keine der Hosen Chemikalien enthielt, die als gesundheitsgefährend eingestuft werden, noch wurde die zulässige Keimzahl überschritten.