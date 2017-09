Die Versicherungswirtschaft stellt mit NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) und den Strafverfolgungsbehörden NRW einen Krisenplan bei Cyber-Angriffen vor.

Düsseldorf. „Jedes Unternehmen hängt von seinen Daten ab: Ohne den Zugriff auf seine Daten ist es wie ein Körper ohne Sauerstoff im Blut.“ So warnte Eugene Kaspersky, der bekannte Experte für Computersicherheit, vor zwei Jahren auf dem großen Cybercrime-Kongress in Düsseldorf. Es drohten Sabotageakte mit großem Erpressungspotenzial. Daher sei es besonders wichtig, Firmen, aber auch Kraftwerke, Flughäfen oder die Telekommunikation gegen Attacken zu schützen.

Nun ist Kaspersky einer, der mit seinem weltweit agierenden Unternehmen Kaspersky Lab durch den Verkauf von Software, die vor Computerattacken schützt, auch sein Geschäft mit der Angst macht. Doch eben diese Angst ist durchaus begründet. Die Experten des Cybercrime-Kompentenzzentrum am Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf und die bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelte landesweit zuständige Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (Zac NRW) erleben das in ihrer täglichen Praxis. Und doch haben sie – neben der Bekämpfung der Attacken auf die Firmencomputer – vor allem ein Problem: dass die angegriffenen Unternehmen die Fälle oft nicht anzeigen und daher gar nicht erst die Chance besteht, die Täter zu ermitteln und zu verfolgen.

Eine ganze Branche, die Versicherungswirtschaft, will diese Zurückhaltung jetzt durchbrechen: Zusammen mit dem NRW-Justizministerium, dem LKA und der Staatsanwaltschaft Köln will man ohne große Zeitverzögerung nach Cyberattacken mit den Ermittlern kooperieren. Nur durch das Aufhellen des Dunkelfeldes und die Verurteilung von Tätern lasse sich das Geschäftsmodell der Cyber-Kriminellen nachhaltig bekämpfen. Das komme, so die Idee, auch den Unternehmen zugute. Weil die behördlichen Erkenntnisse aus den Ermittlungen die gefährdeten Unternehmen über die jeweiligen Methoden der Angreifer informiere.

Unternehmen zeigen Attacken aus Angst vor Imageschaden nicht an

Ein Plan, den NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) gestern bei der Präsentation in Düsseldorf als Vorreiterprojekt in Deutschland lobt. Cybercrime sei „ein höchst unerfreulicher Wachstumsmarkt“. Und dabei sei eben das Problem, dass die Zahl der Taten nicht bekannt und entsprechend das Dunkelfeld groß sei. Manche Unternehmen bekämen nicht mit, dass sie angegriffen werden. Andere hätten gar kein Interesse daran, den Angriff anzuzeigen, weil sie Sorgen haben, damit ihrem eigenen Ruf zu schaden. Und weil sie nicht ihre eigenen Kunden verunsichern wollen. Einen Datenskandal könne sich schließlich niemand leisten.

Dabei sei, so Biesenbach, die Kenntnis der Behörden von diesen Straftaten „für die Sicherheitsarchitektur unseres Landes von zentraler Bedeutung.“ Eine Analyse der Angriffe ermögliche nicht nur die Strafverfolgung, sondern sei auch unerlässlich für Präventionsmaßnahmen. Deswegen, so sagt der Justizminister, sei er stolz, dass die Justiz in NRW mit der Zac über eine bundesweit einmalige Kontaktstelle für die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft verfüge. Die Zac verstehe sich dabei auch als Dienstleister für die jeweiligen Unternehmen.