Überall locken Rabatte zum Black Friday und zum Cyber Monday. Die Verbraucherzentrale NRW warnt aber davor, allzu bedenkenlos auf vermeintliche Super-Rabatte zu reagieren.

Düsseldorf. Derzeit ist es kaum möglich, die Begriffe Black Friday, Cyber Monday oder gar Cyber Week noch nicht in Verbindung mit vielversprechenden Rabattaktionen gehört zu haben: Die Sonderangebote einschlägig bekannter Unternehmen, besonders von Elektronikhändlern, werden gerade auf allen Kanälen beworben. Am Freitag ist besagter Black Friday, am Montag darauf Cyber Monday. Was Händler wollen und Verbraucher beachten sollten.

Herübergeschwappt aus den USA markieren die beiden Tage Gelegenheiten, Produkte zu besonders reduzierten Preisen anzubieten. Teilweise werben die Unternehmen rund um den Black Friday und den Cyber Monday mit Rabatten von bis zu 90 Prozent – und das passenderweise zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts.

Zur Genese: Um die Bedeutung des Schwarzen Freitags ranken sich viele Mythen (mehr dazu siehe Kasten). Sicher ist aber: Der Black Friday ist in den USA der umsatzstärkste Tag des Jahres. Es handelt sich dabei immer um den Freitag nach Thanksgiving (was immer auf einen Donnerstag fällt), den viele Amerikaner als Brückentag nutzen. Wegen der teils starken Rabatte kommt es regelmäßig zu langen Schlangen bereits Stunden vor den Ladenöffnungszeiten und chaotischen Szenen am Wühltisch.

Der vor einigen Jahren entstandene Cyber Monday ist eine Antwort des Internet-Handels auf den Rabatttag des stationären Handels und findet immer am Montag nach Thanksgiving statt. Die ganze Cyber-Woche, die sich unterdessen auch etabliert hat, hat an diesem Montag begonnen.

Nicht nur in Asien und Europa, auch in Deutschland sind die Rabatte nach amerikanischem Vorbild angekommen. Eine Online-Verbraucherbefragung des Handelsverbands Deutschland ergab, dass der Black Friday und der Cyber Monday dem Einzelhandel zusammen 1,7 Milliarden Euro Umsatz bringen. Die Pro-Kopf-Ausgaben 2016 lagen laut Umfrage am Black Friday bei 170 Euro und am Cyber Monday bei 120 Euro. Für die Umfrage war es irrelevant, ob die Käufer ihr Geld online oder im stationären Handel ausgeben.

Preise vergleichen sollten Käufer im Netz trotzdem

Verbreitung Was dem seit 60 Jahren bestehenden Black Friday seinen Namen gab, darüber gibt es viele Theorien. Zum Beispiel: der Börsencrash von 1929 oder auf die schwarz-bekleideten Menschenmassen, die sich an dem traditionellen Shopping-Tag durch die Straßen schieben. Apple war das erste Unternehmen, das 2006 in Deutschland die Preise zum Black Friday senkte. Deutschland Zu Beginn waren hierzulande nur Onlinehändler an den Aktionen beteiligt. Heute machen auch stationäre Händler mit oder solche, die auf beiden Vertriebswegen aktiv sind, wie Saturn, Mediamarkt, Kaufhof oder auch Edeka.

Die Verbraucherzentrale NRW warnt aber davor, allzu bedenkenlos auf vermeintliche Super-Rabatte im Onlinehandel zu reagieren, und rät dazu, die Preise zu vergleichen. „Viele der fantastischen Sparpreise beruhen auf einem Vergleich mit unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller (UVP). Tatsächlich kassiert jedoch kaum ein Händler die als Mondpreise in Verruf gekommenen UVP“, heißt es in einer Erklärung. Stichproben der Verbraucherzentrale aus den letzten Jahren hätten ergeben, dass die durchschnittlichen Reduzierungen an solchen Rabatttagen statt versprochener 50 Prozent nur bei 20 Prozent lagen. Speziell bei der Plattform Amazon gelte es zu beachten, dass Betrüger massenhaft Technik-Artikel zu verlockenden Preisen einschleusten, die sich im Nachhinein als Fake-Angebote herausstellten. Der Rat der Verbraucherzentrale: Nur an der Amazon-Kasse bezahlen, nicht auf einen Vorkasse-Kauf einlassen.