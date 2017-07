Die Regionalwert AG will die biologische Landwirtschaft im Rheinland wieder stärker regional einbinden. Dafür gibt sie noch bis Montag neue Aktien aus.

Köln. „Was wir machen, darf man nicht nur ökonomisch betrachten“, sagt Dorle Gothe. „Man muss auch ökologisch und sozial darauf gucken.“ Dann, davon ist der Vorstand der Regionalwert AG Rheinland überzeugt, werde sichtbar, dass eine regional orientierte und biologische Landwirtschaft lohnender sei als eine intensive konventionelle Landwirtschaft mit ihren hohen Folgekosten.

Auf jeden Fall hat es sich die vor einem Jahr gegründete Regionalwert AG auf die Fahnen geschrieben, die Biobauern wieder in der Region zu verankern. Dort kamen sie ursprünglich auch her, aber die Öffnung des Marktes hat auch in der Biolandwirtschaft zu größeren Einheiten und weiten Transportwegen geführt – bis hin zu importierten Biokartoffeln aus Ägypten.

Der Bürgeraktiengesellschaft geht es bei der Unterstützung regionaler Wirtschaftskreisläufe nicht nur um die Biobauernhöfe selbst, sondern auch um den Erhalt oder Wiederaufbau regionaler Verarbeitungsstrukturen. „Wir haben im Rheinland keine einzige Biomolkerei“, sagt Gothe. Auch mobile Schlachtereien zur Vermeidung von Tiertransporten gehören zu den Projektideen.

200 Aktionäre sorgen für eine Kapitalsumme von 880 000 Euro

Das Kapital steuern die Aktionäre bei. Die Gründungs-Kapitalsumme von 460 000 Euro wird derzeit erhöht. Noch bis Montag können weitere Aktien zum Einzelpreis von 600 Euro gezeichnet werden. Knapp 200 Aktionäre haben bis jetzt ein Gesamtkapital von 880 000 Euro zusammengetragen.

Eine Dividende können sie in den ersten fünf Jahren nicht erwarten, danach aber schon. Aus der Landwirtschaft selbst wird die Ausschüttung nicht kommen können, also müssen die Projekte breiter gestreut sein. Auch eine Jungpflanzenaufzucht und eine Käserei sind in Planung. Hauptziel der Regionalwert AG ist es dabei, Anteilseigner der Betriebe zu werden. Diese erhalten damit nötiges Kapital, das von Banken oft nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Im Gegenzug verpflichten sie sich, einander gegenseitig so viele regionale Waren abzunehmen wie möglich und besonders nachhaltig zu wirtschaften.

Gründung Die Regionalwert AG Rheinland ist die vierte Bürgeraktiengesellschaft ihrer Art in Deutschland. Gegründet wurde sie am 18. April 2016 in Köln. Pate stand die erste AG, die vor zehn Jahren in Freiburg entstand. Weitere Gründungen gab es in München und Hamburg. Dieses Jahr wird noch Berlin folgen. regionalwert-rheinland.de breuner-hof.de

Ein Betrieb, der sich darauf schon eingelassen hat, ist der Breuner Hof im oberbergischen Lindlar. Petra und Hardy Burgmer (54 und 61) bewirtschaften den heutigen Demeter-Hof in achter Generation: 70 Milchkühe, dazu 50 Kälber in der muttergebundenen Aufzucht. Der Hof arbeitet mit einem mobilen Schlachter zusammen. Weil die Tiere nicht transportiert werden, „gibt es kein Adrenalin und keine Stresshormone im Fleisch“, sagt Petra Burgmer.