Wann müssen Mieter beim Auszug streichen und tapezieren? Und kann der Vermieter Schönheitskorrekturen vorschreiben? Ein Urteil des Bundesgerichtshofes zu einem speziellen Fall schafft Klarheit. Ein Überblick.

Karlsruhe. Als der Mieter die Wohnung übernimmt, ist sie unrenoviert. Als er nach ein paar Jahren wieder auszieht, soll er sie dennoch renovieren. Das kann nicht sein – sagt einem das Gefühl für das, was Recht und Unrecht ist. Und wie sieht das der Bundesgerichtshof? Genau so. Das höchste Zivilgericht gab in einem solchen Fall dem Mieter Recht.

Schönheitsreparaturen – das sind die Grundsätze

Die rechtliche Ausgangslage bei Schönheitsreparaturen, also beim Tapezieren und Streichen von Wänden, Decken, Heizkörpern, Türen oder Fensterrahmen von innen ist diese: nach der gesetzlichen Regelung ist dazu eigentlich der Vermieter verpflichtet. Jedoch stehen in den allermeisten Mietverträgen Vertragsklauseln, die solche Schönheitsreparaturen auf den Mieter abwälzen. Das ist dann zwar grundsätzlich verbindlich, allerdings haben die Gerichte in den vergangenen Jahren zahlreiche solcher Klauseln für unwirksam erklärt.

Mit der Folge, dass dann doch wieder der Vermieter in der Pflicht ist und der Mieter nicht renovieren muss. Wann hier was gilt, dazu sollte man Rechtsrat einholen, etwa bei Haus und Grund, Mieterbund oder einem Anwalt.

Was gilt, wenn die Wohnung bei Einzug nicht renoviert war?

Und wie ist es, wenn eine unrenovierte Wohnung angemietet wurde? Bis 2015 galt: Auch in diesen Fällen konnte der Vermieter Schönheitsreparaturen dem Mieter aufbürden. Das änderte sich jedoch mit dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 18. März 2015 (Az. VIII ZR 185/14).

Seither gilt grundsätzlich: Wer als Mieter in eine unrenovierte Wohnung zieht, muss auch beim Auszug nicht renovieren. Begründung: Müssten Mieter in solchen Fällen renovieren, so müssten sie die Wohnung unter Umständen sogar in einem besseren Zustand zurückgeben, als sie sie selbst beim Vertragsabschluss übernommen haben. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Vermieter, der die Wohnung unrenoviert vermietet hat, dem Mieter als Gegenleistung einen angemessenen Ausgleich gewährt. Zum Beispiel, dass dieser eine Zeit lang mietfrei wohnt.

Die Besonderheit des jetzt entschiedenen Falles

In dem Fall, den der Bundesgerichtshof am Mittwoch entschied, lag es ähnlich, aber doch auch wieder anders: Vor dem Einzug des Mieters in die Wohnung im Jahr 2009 traf dieser mit seiner Vormieterin eine „Renovierungsvereinbarung“. Entsprechend dieser Vereinbarung hatte der Mieter von der Vormieterin einige Gegenstände übernommen, an sie eine Zahlung in Höhe von 390 Euro geleistet und sich im Gegenzug zur Übernahme der erforderlichen Schönheitsreparaturen bereiterklärt. In dem Mietvertrag mit dem Vermieter stand dann die Klausel: Die Kosten der Schönheitsreparaturen trägt der Mieter.