Auch Fotos sind nach neuem europäischem Datenschutzrecht personenbezogene Daten. Wer ohne Einwilligung des Fotografierten Bilder macht, riskiert Geldbußen.

Düsseldorf. Fotografieren ist im digitalen Zeitalter ganz einfach geworden, ob per Smartphone oder Digitalkamera. Doch mit dem „einfach“ könnte es bald zu Ende sein, sehr bald: nämlich am 25. Mai. Denn da tritt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Und danach gilt: Eine Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich nur noch mit Einwilligung des Betroffenen erlaubt.

Aber ist denn auch ein Foto eine Datenerhebung? Gewiss doch. Denn mit dem von einer Digitalkamera aufgenommenen Foto einer Person werden im Hintergrund in der Regel noch andere Daten gespeichert: GPS-Daten, die etwas über den Ort und den Zeitpunkt der Aufnahme aussagen. So lässt sich darauf schließen, wann sich die auf dem Foto zu sehende Person wo befand.

Aber schon ohne solche Metadaten dürften Digitalfotos als personenbezogene Daten anzusehen sein. Und selbst wenn in alter analoger Technik aufgenommene Fotos eingescannt werden, werden die neuen strengen Regeln gelten. Heißt es doch in Artikel 2 der DSGVO: „Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.“

Grundsätzlich gilt: Fotografierte Person muss eingewilligt haben

Immerhin gibt es das „Haushaltsprivileg“. Das strenge Datenschutzrecht gilt nicht für private Erinnerungsfotos. Doch Lars Rieck, Hamburger Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, warnt in einer viel beachteten rechtlichen Analyse in seinem Blog: Wenn es nicht mehr um rein analoge Aufnahmen geht oder um Fotos im persönlichen und familiären Bereich, dann gelte die DSGVO. Und damit das grundsätzliche Erfordernis, dass der Fotografierte einwilligen muss. Rieck hat beunruhigende Nachrichten für Fotografen: „Wenn Sie nicht für die sogenannte institutionalisierte Presse oder ein Rundfunkunternehmen bzw. dessen Zulieferer, Wissenschaft und Forschung oder ,Kunst’ arbeiten, können Sie aller Wahrscheinlichkeit nach Fotos und Filmaufnahmen, auf denen Personen zu erkennen sind, in Zukunft nur noch mit deren Einwilligung anfertigen, speichern und/oder verarbeiten sowie weitergeben, nutzen etc.“ Dabei müsse man sich bewusst sein, dass das Lächeln des Fotografierten in die Kamera keine ausreichende Einwilligung sei. Auf völlig sicherem Terrain ist der Fotograf nicht einmal dann, wenn er die Einwilligung des Fotografierten bekommen hat. Denn dieser kann sie später widerrufen.