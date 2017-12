Der technologische Fortschritt hält Einzug in die regionale Wirtschaft. Wir zeigen anhand von drei Beispielen, wie das aussieht.

Düsseldorf. Ein Gespenst geht um in der Wirtschaft. Es ist das Gespenst der Digitalisierung – ein Phänomen, an dem auch die Handwerksbetriebe in der Region nicht mehr vorbeikommen, wie nun bei der jährlichen Arbeitsrundfahrt „Handwerk Live“ für Spitzenbeamte und Partnerorganisationen von Handwerk NRW sowie unter Beteiligung des NRW-Wirtschaftsministeriums deutlich wurde. Ist die Digitalisierung für viele Arbeitnehmer noch mit der Angst verbunden, dass der rasante technologische Fortschritt in ihren Branchen sie mit ihren klassischen Aufgaben beizeiten überflüssig machen könnte, birgt der Einsatz neuartiger digitaler Geräte für die Unternehmen auch viele Chancen und spannende Entwicklungsmöglichkeiten

Zech und Waibel Modellbau in Neuss

Wie man sich die Wirtschaft sich diese clever zunutze machen kann, zeigt die Firma Modellbau Zech und Waibel GmbH in Neuss. Geschäftsführer Rainer Waibel setzt mit seinem Team von rund 20 Beschäftigten voll auf 3D-Druck. Das Unternehmen fertigt für unterschiedlichste Bauprojekte originalgetreue Anschauungsmodelle sowie serienmäßige Ersatzteile für Züge sowie Prototypen für die Automobilindustrie mittels Frästechnik. War der Betrieb ursprünglich eher ein Bindeglied zwischen Konstruktion und Gießerei, bedienen die technischen Modellbauer heute ein weitaus größeres Spektrum.

„Bevor ein Unternehmer mit seinem Produkt in Serie geht, lässt er es von uns mit allen Einzelteilen einmal als Prototyp vorbauen“, erklärt Rainer Waibel das Leistungsangebot des inhabergeführten Handwerksbetriebs. Im Arbeitsalltag der technischen Modellbauer hat sich derweil einiges verändert: „Wo wir früher von unseren Kunden eine Zeichnung des gewünschten Produkts erhalten haben, senden sie uns heute nur noch 3D-basierte Daten zu.“ Die Aufgabe der Modellbauer bestehe vor allem darin, diese digitalen Informationen aufzubereiten und ein geeignetes Fertigungsverfahren für das Produkt zu finden. „Es geht uns darum, eine Idee in eine greifbare Form zu bringen“, so Waibel.

„Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.“

Rainer Waibel, Unternehmer

Dies gilt im Übrigen nicht nur für industrielle Kunden, denn das Unternehmen übernimmt gelegentlich auch Auftragsarbeiten für Künstler wie für die in Düsseldorf lebende Bildhauerin Katharina Fritsch. Für die Fertigung einer überdimensionalen Erdbeere sandte sie ein Modell an das Unternehmen, das den Rohbau der Frucht auf der Grundlage von digitalen Daten erstellt, damit Fritsch ihn später zum fertigen Kunstobjekt weiterverarbeiten kann. „Die Künstlerin arbeitet sehr digital und wir agieren für sie wie eine Art verlängertes Atelier“, verrät Waibel. Auch das ist Digitalisierung.