Berlin (dpa) - Die Finanzlage der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft beschäftigt heute den Aufsichtsrat des Staatsunternehmens. Finanzchefin Heike Fölster wird dem Kontrollgremium den Jahresabschluss präsentieren.

Obwohl immer mehr Menschen von den Flughäfen Tegel und Schönefeld fliegen, dürfte die Bilanz durchwachsen ausgefallen sein. Grund sind die Belastungen durch den problembehafteten Bau des neuen Hauptstadtflughafens.

Die Arbeiten im Neubau stehen nach fünf geplatzten Eröffnungsterminen im Mittelpunkt der Sitzung. Einen neuen Termin will Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup aber erst im Sommer nennen. Ziel ist ein Start im nächsten Jahr. Bis ins vierte Quartal dieses Jahres wird im Terminal mindestens noch gebaut, dann folgen Tests, Abnahmen und der Probebetrieb.

Die BER-Kontrolleure wollen in Tegel auch über einen Ausbau des neuen Flughafens nach 2025 beraten. Lütke Daldrup soll erste Gedanken dazu vortragen. Denn die Passagierzahl in Berlin hat sich in zehn Jahren nahezu verdoppelt und im vergangenen Jahr rund 33 Millionen erreicht. 2030 erwarten die Betreiber nahezu 47 Millionen.

In den Vorjahren stand die Flughafengesellschaft im laufenden Geschäft wegen dieses Wachstums gut da. Ausgaben für den Neubau, Zinslasten sowie höhere Rücklagen trugen aber dazu bei, dass unterm Strich ein Verlust von rund 138 Millionen Euro stand.