Leverkusen. Bayers Aktionäre sind nervös. Nachdem der von dem Leverkusener Chemiekonzern übernommene US-Saatgutriese Monsanto einen Prozess gegen einen Krebspatienten verlor, der seine Krankheit auf den Unkrautvernichter Glyphosat zurückführte, brach auch die Bayer-Aktie ein. Dewayne Johnson waren am 10. August von einem Gericht in San Francisco 289 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen worden. In einer einstündigen Telefonkonferenz versuchte Bayer-Chef Werner Baumann am Donnerstag, die Investoren zu beruhigen. Zwölf Fragesteller – von Morgan Stanley über Credit Suisse bis zur Banc of America – wollten von der Bayer-Führung wissen, wie es denn nun weitergehe. Baumann gab sich optimistisch. Der Ausgang des Prozesses ändere nichts an der Strategie von Bayer, man setze weiter auf Glyphosat.

Baumann setzt weiter auf den Unkrautvernichter Glyphosat

Baumann bekundete zwar dem Krebspatienten Dewayne Johnson sein Mitgefühl. Aber Glyphosat sei nicht die Ursache für dessen Krankheit gewesen. Das Urteil einer Jury in einem Einzelfall könne nicht die wissenschaftlichen Fakten ändern. Die Sicherheit von Glyphosat sei in mehr als 800 wissenschaftlichen Studien bestätigt worden, das Mittel verursache keinen Krebs. Man werde gegen das Urteil auf dem Rechtsweg vorgehen. „Wir glauben, dass das Urteil falsch ist“, sagt Baumann.

Das seit mehr als 40 Jahren genutzte Glyphosat sei ein wichtiges Mittel für Bayers Kunden. Bauern und Verbraucher weltweit schätzten die Vorteile des Mittels.

Das Urteil werde nicht das letzte Wort in dieser Sache sein. Ein weiterer Prozess stehe im Oktober in St. Louis/Missouri an. Derzeit gebe es etwa 8000 Kläger, aber diese Zahl sage nichts aus über die Erfolgsaussichten der Klagen, sagte Baumann den Investorenvertretern.

Einer dieser Investoren stellte die Frage, was Bayer denn besser machen könne vor Gericht als die in San Francisco unterlegenen Rechtsvertreter von Monsanto. Baumanns Antwort: Bayer habe viel Erfahrung mit Prozessen um die US-amerikanische Produkthaftung. Ob dieser Optimismus gerechtfertigt ist, dürfte schon der Prozess im Oktober in St. Louis zeigen, auf dessen Ausgang auch die Investoren genau achten werden.