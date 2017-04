Barmer-Chef Christoph Straub über den Abbau von Stellen, die Beteiligung der Firmen an den Gesundheitskosten und warum seine Kasse die Ausgaben für Homöopathie trägt.

Düsseldorf. Die Barmer steckt mitten in der Neuausrichtung. Mit mehr Digitalisierung und weniger Mitarbeitern will die zweitgrößte deutsche Krankenkasse am Markt bestehen. Wir sprachen mit Vorstandschef Christoph Straub.

Herr Straub, die Barmer und ihr Fusionspartner, die Deutsche BKK, verlieren Versicherte. Der Marktführer, die Techniker Krankenkasse (TK), legt dagegen zu. Was machen Sie falsch?

Christoph Straub: Wir stecken mitten in der Restrukturierung, um zu einem stabilen, organischen Wachstum zurückzukehren. Unser Ziel ist allerdings nicht, die günstigste Kasse zu sein, sondern die mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.

Was heißt das konkret?

Straub: Bei uns kann beispielsweise der Versicherte seine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit dem Smartphone abfotografieren und uns das Bild schicken. Diesen Service bieten nur wir. Vorreiter sind wir auch mit einer App, mit der man seine Hörfähigkeit überprüfen und verbessern kann. Vor allem junge Erwachsene hören oft zu lange zu laute Musik. Unser modernes Angebot erkennt Hörprobleme und leistet Abhilfe.

Vita Christoph Straub, geboren 1961 in Stuttgart, ist promovierter Arzt. Nach mehreren Stationen beim Verband der Ersatzkassen wechselte der dreifache Familienvater 2000 zur Techniker Krankenkasse. Ab 2003 war er dort im Vorstand. Von 2009 bis 2011 saß Straub im Vorstand der Rhön-Klinikum AG. Seit August 2011 ist er Chef der Barmer Krankenkasse. Fakten Mit 9,4 Millionen Versicherten ist die Barmer Nummer zwei unter den gesetzlichen Kassen in Deutschland. Vorne liegt die Techniker Krankenkasse mit 9,8 Millionen Versicherten. Bundesweit betreibt die Barmer rund 400 Geschäftsstellen und mehr als 40 Fachzentren. Nachdem die Kasse 2014 einen Verlust von rund 400 Millionen Euro hinnehmen musste, gab es 2015 eine schwarze Null. 2016 blieb unter dem Strich ein Überschuss von etwa 44 Millionen Euro.

Was bedeutet diese Digitalisierung der Abläufe für die Zahl der Mitarbeiter insgesamt und den Standort Wuppertal?

Straub: Wuppertal ist unsere Hauptverwaltung und bleibt es auch. Dort arbeiten etwa 1600 Mitarbeiter. Am juristischen Hauptsitz in Berlin haben wir rund 30 Beschäftigte. In der Tendenz nimmt die Zahl der Mitarbeiter weiter ab. Derzeit hat die Barmer nach der Fusion mit der Deutschen BKK bundesweit etwa 16 300 Vollzeitstellen, mit Abschluss der Restrukturierung werden es vermutlich rund 15 000 sein.

Ist es das Ziel der Barmer, bei der Zahl der Versicherten wieder ganz vorne in Deutschland zu sein?

Straub: Nein, darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist es, eine gewisse Größe zu haben, um Innovationen anbieten zu können, zum Beispiel beim Service. Da können und wollen wir führend sein.

Die Gesundheitskosten wachsen schneller als die Wirtschaft insgesamt. Was heißt das für die Beiträge?

Straub: Derzeit haben wir in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) einen durchschnittlichen Beitragssatz von 15,7 Prozent. Im Laufe des Jahres wird er wohl um 0,2 Prozentpunkte steigen. 2018 geht es schätzungsweise um 0,3 Punkte nach oben, wenn die Politik nicht gegensteuert. Dieser Trend zu höheren Beiträgen wird sich sicher noch verstärken.

Warum ist das so?

Straub: Eine wichtige Ursache für diese Entwicklung ist weniger der demografische Wandel, auch wenn das oft behauptet wird. Maßgebend ist der medizinische Fortschritt. Zum Beispiel sind heute bestimmte Chemotherapien auch bei älteren Patienten möglich, ebenso komplexe Operationen. Wir alle begrüßen diesen Fortschritt, aber er ist eben auch teurer.

Diese höheren Kosten tragen derzeit allein die Arbeitnehmer über den Zusatzbeitrag. Kann das so bleiben?

Straub: Nein, das sollte nicht so bleiben. Tatsache ist, dass die Ausgaben in der GKV steigen werden, weil wir gute medizinische Versorgung für alle wollen. Und es kann nicht sein, dass diese zusätzlichen Kosten nur von den Arbeitnehmern getragen werden. Wir brauchen wieder eine stärkere Beteiligung der Arbeitgeber an der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung.

Ist die Bürgerversicherung, die nach Angaben des Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach Teil des SPD-Programms zur Bundestagswahl sein wird, eine gute Idee?

Straub: Die Bürgerversicherung ist ein komplexes Vorhaben, über das auch nach der Bundestagswahl noch intensiv diskutiert wird. Der geteilte Versicherungsmarkt – hier die gesetzlichen Kassen, dort die Private Krankenversicherung (PKV) – ist jedenfalls in dieser Form nicht mehr zeitgemäß.

Was sollte denn gemacht werden?

Straub: In einem ersten Schritt müsste die PKV ihren Mitgliedern zumindest die Wahlfreiheit garantieren. Es sollte also allen Privatversicherten jederzeit möglich sein, unter Mitnahme ihrer Alterungsrückstellungen innerhalb des PKV-Marktes das Unternehmen zu wechseln. Jeder muss seine Versicherung ohne Hürden wechseln können – egal, ob es um eine Autohaftpflicht oder eine Krankenkasse geht. Das ist heute nicht so.

PKV-Vertreter sagen, dass die hohen Honorare für Privatpatienten den medizinischen Fortschritt erst möglich machen. Trifft das zu?

Straub: Nein, das ist falsch. Nur große Märkte mit stabiler Finanzierung bieten den Anreiz für medizinischen Fortschritt, für Innovationen. Die GKV ist hier der Motor der Entwicklung, nicht die PKV. Das lässt sich auch historisch belegen: Ein wesentlicher Grund dafür, warum Deutschland zwischen 1880 und dem 1. Weltkrieg mehr Medizinnobelpreisträger als der Rest der Welt hervorgebracht hat, ist, dass schon damals über die GKV eine sichere Finanzierung für sehr viele Patienten gewährleistet war.

Der Verband der Ersatzkassen in NRW fordert, in überversorgten städtischen Regionen eine Nachbesetzung freiwerdender Arztsitze auszuschließen. Sehen Sie das auch so?

Straub: Die freie Arztwahl für die Versicherten ist ein hohes Gut. Das gilt auch für die Freiheit von Ärzten bei der Niederlassung. Ich halte nichts von Zwang. Besser wäre es, Anreize zu schaffen, damit Ärzte freiwillig in ländlichen Regionen tätig werden, sei es in einer Praxis oder im Krankenhaus. Ich halte auch nichts von verbindlichen Quoten beim Medizinstudium, um auf diese Weise die Versorgung im ländlichen Raum gewährleisten zu wollen.

Gesetzlich Versicherte warten meist länger auf einen Arzttermin als Privatpatienten. Haben wir in Deutschland eine Zweiklassenmedizin?

Straub: Bei der Terminvergabe kann es mitunter zu Schwierigkeiten kommen, aber wir haben keine Zweiklassenmedizin. Schließlich wechseln mittlerweile mehr PKV-Versicherte in die GKV als umgekehrt. Das spricht für eine gute Versorgung der Kassenpatienten. Bei Privatpatienten besteht eher die Gefahr der Überversorgung, wie Studien zeigen. In Diagnostik und Therapie wird bei ihnen mitunter zu viel gemacht. Außerdem bereiten stark steigende Prämien vielen PKV-Versicherten im höheren Alter große Sorgen. Sie wären gerne wieder in der GKV mit relativ stabilen Beiträgen und einer kostenlosen Familienversicherung.

Krankenkassen wird vorgeworfen, bei den Abrechnungen zu tricksen: Sie bezahlen Ärzte dafür, dass sie ihre Patienten auf dem Papier kränker machen, als sie tatsächlich sind, um mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds zu bekommen. Hat die Barmer getrickst?

Straub: Nein, wir haben uns an alle gesetzlichen Regelungen gehalten. Richtig ist aber, dass das System Lücken hat und Missbrauch ermöglicht, weil die Erfassung maßgeblicher Diagnosen im ambulanten Bereich nicht mit Kodierrichtlinien vorgeschrieben ist. Es wäre gut, wenn diese Lücken geschlossen würden. Noch einmal: Wir haben mit Ärzten keine Verträge geschlossen, die nicht legitim sind.

Sie fordern ein neues Vergütungssystem: Gleiches Geld für gleiche Leistung. Was soll das bringen?

Straub: Heute werden Leistungen im Krankenhaus mitunter dreimal so hoch vergütet wie die gleiche Leistung bei ambulanter Behandlung. Das führt zu falschen Anreizen. Wäre die Vergütung einheitlich, ließen sich Kosten sparen. Zudem können immer mehr medizinische Leistungen sicherer ambulant erbracht werden, aber das Vergütungssystem erweist sich als Hindernis. Es ist Aufgabe der Politik, diese Blockade zu lösen.

Die Bezahlung der Homöopathie durch die gesetzlichen Kassen ist umstritten, weil die Wirksamkeit nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist. Warum zahlt die Barmer trotzdem?

Straub: Der Gesetzgeber schreibt uns vor, dass alternative Behandlungsmethoden neben der klassischen Schulmedizin angeboten werden können. Es sollte also keine einseitige Festlegung auf die Schulmedizin geben. Daran halten wir uns. Rechnungen des Heilpraktikers zahlen wir allerdings nicht.

