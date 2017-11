Düsseldorf. Nachtschwärmer und Partygänger profitieren mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember von zahlreichen zusätzlichen Zugverbindungen am Wochenende und in den Nachtstunden. Laut Mitteilung der Bahn von Montag werden in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel auf der Strecke zwischen Aachen und Hamm (RE 1), Münster und Düsseldorf (RE 2) und Köln/Bonn nach Minden (RE 5) nach Mitternacht zusätzliche Verbindungen angeboten. Zusätzlich wird auf einigen S-Bahn-Linien der Halbstundentakt tagsüber auf einen 20-Minuten-Takt verkürzt. Und auch hier - wie auf der Strecke von Oberhausen nach Hattingen (S 3) - setzt die Bahn auf einigen Linien zusätzliche Züge nach 24 Uhr ein.

Im Fernverkehr setzt die Bahn mit dem Fahrplanwechsel ebenfalls auf zusätzliche Verbindungen. Neu ist der ICE 828 am Abend zwischen Frankfurt und Hamm und eine Direktverbindung zwischen Düsseldorf und Luxemburg. Besser angebunden an das IC-Netz ist jetzt wieder Bochum. Die Bahn hat acht gestrichene Stopps in der Revierstadt aus Richtung Hamburg und Stuttgart/Basel wieder in das Programm aufgenommen. dpa