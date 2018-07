Der Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet, mischt sich als Vertreter der Krupp-Stiftung beim Ruhrkonzern ein. Aufsichtsratchef Lehner greift die Großaktionäre an.

Düsseldorf. Armin Laschet schlüpft in die Rolle des Landesvaters. Der Ministerpräsident von NRW mischt sich mit einer klaren Haltung in die Führungskrise bei Thyssenkrupp ein. „Ich bin gegen eine Zerschlagung des Konzerns“, sagte der CDU-Politiker in Düsseldorf.

„Thyssenkrupp ist nicht irgendein Unternehmen, sondern ein Symbol für die Stärke und Ausdauer des Industriestandortes Nordrhein-Westfalen“, so Laschet. „Es geht hier auch um Zehntausende Arbeitsplätze.“ Er habe bei diesem Thema eine doppelte Funktion: als Ministerpräsident des Landes gehe es ihm darum, zwischen allen Beteiligten zu vermitteln. Er sei aber auch Mitglied im Kuratorium der Krupp-Stiftung, die mit 21 Prozent das größte Aktienpaket hält und deren Aufgabe es ist, die Wirtschaftlichkeit und Einheit des traditionsreichen Unternehmens zu erhalten.

Lob vom Ministerpräsidenten für Bezirksleiter der IG-Metall

Ausdrücklich lobte Laschet die Arbeitnehmervertreter, insbesondere den IG-Metall-Bezirksleiter Knut Giesler. Er habe bei den schwierigen Gesprächen in den vergangenen Monaten auf dem Weg zur Stahlfusion mit dem indischen Tata-Konzern eine „konstruktive und kompetente Haltung bewiesen“.

Gibt seine Zurückhaltung auf: Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: dpa

Giesler sprach nach dem Austausch mit Laschet von einem „guten Tag für Thyssenkrupp und NRW“. Notwendig sei ein nachhaltiges industrielles Konzept. Da sei er mit dem Ministerpräsidenten ganz auf einer Linie. Immerhin gehe es um ein Unternehmen, das allein in NRW etwa 39 000 Beschäftigte zähle. Weltweit sind es knapp 160 000.

Greift Großaktionäre an: Aufsichtsratschef Ulrich Lehner. Foto: dpa

Wie groß die Irritationen an der Spitze von Thyssenkrupp sind, zeigt ein Interview von Aufsichtsratschef Ulrich Lehner mit der „Zeit“. „Wir sprechen nicht nur in der Hauptversammlung, sondern in vielen Treffen mit unseren Aktionären. Bedauerlicherweise beschreiten einige aber auch andere Wege, die teilweise schon als Psychoterror bezeichnet werden können“, sagte Lehner. Einige aktivistische Investoren seien dafür bekannt, dass jene Manager, die sie loswerden wollten, später in psychiatrische Behandlung gemusst hätten.