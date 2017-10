Berlin (dpa) - Die Befürchtung, dass die Mitarbeiter im Poker um die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin auf der Strecke bleiben, gab es seit langem. Nun wird klar, dass sie auf Jobsuche gehen müssen. In dieser Woche beginnen die Gespräche für einen Sozialplan.

Das geht aus einer internen Mitteilung der Personalabteilung und des Generalbevollmächtigten Frank Kebekus vom 5. Oktober hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin heißt es, dass «eine Fortführung des Geschäftsbetriebs aufgrund der hohen Verluste, die derzeit und prognostiziert dauerhaft entstehen, unmöglich und unzulässig» sei.

«Deshalb haben wir heute die Personalvertretungen und den Gesamtbetriebsrat der airberlin LuftverkehrsKG aufgefordert, Verhandlungen über einen Interessenausgleich und Sozialplan aufzunehmen.» Diese sollen am Montag starten, hieß es aus Kreisen.

Die bisher zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft mit mehr als 8000 Beschäftigten hatte Mitte August Insolvenz angemeldet. Vorerst geht der Flugbetrieb weiter, weil der Bund mit einem Kredit einsprang. Kebekus und Vorstandschef Thomas Winkelmann verhandeln mit der Lufthansa und mit Easyjet über den Verkauf, das Geschäft soll bis zum Donnerstag (12. Oktober) unter Dach und Fach gebracht werden. Die Lufthansa will insgesamt 93 der noch 134 Flugzeuge übernehmen, Easyjet 27 bis 30.

Der Betriebsrat hat sich bereits auf massenhafte Entlassungen eingestellt, wie aus einer Mitarbeiterinformation des Betriebsrats Nord hervorgeht, die der dpa ebenfalls vorliegt. In dem internen Papier heißt es: «Alle Mitarbeiter werden gekündigt!!!» Ziel sei es, die nötigen Verhandlungen noch im Oktober «final abzuschließen». Ein Sprecher der Airline wollte sich dazu nicht äußern.

Der Betriebsrat Nord vertritt unter anderem die Mitarbeiter der Verwaltung am Standort Berlin, nach Angaben der Gewerkschaften sind das in der Hauptstadt etwa 1000 Mitarbeiter.

Die Gewerkschaft Verdi forderte von der Airline eine klare Stellungnahme. «Eine Hängepartie akzeptieren wir nicht. So geht man mit seinen eigenen Mitarbeitern nicht um!», betonte eine Sprecherin des Bundesvorstandes am Sonntag. Mit Blick auf die bevorstehenden Sozialplanverhandlungen verlangte Verdi ein klares Bekenntnis zur Gründung einer Transfergesellschaft. «Dafür muss Air Berlin - und müssen die Käufer - Mittel bereit stellen.»

Die Geschäftsleitung von Air Berlin betonte gegenüber ihren Mitarbeitern, man setze sich bei den Bietern für möglichst gute Chancen ein. «Aber nicht jeder airberliner wird dort unterkommen können», heißt es in der internen Mitteilung vom 5. Oktober.

Die Unternehmensspitze sieht jedoch gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt für die Beschäftigten. Es seien zahlreiche Unternehmen an sie herangetreten, hieß es am 6. Oktober in einer internen Rundmail von Personalchefin Martina Niemann, die dpa vorliegt. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» darüber berichtet.