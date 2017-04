Wolfsburg. Im Streit um die Wirksamkeit des Updates für vom Abgasskandal betroffene VW-Dieselmotoren hat der Autobauer eine einstweilige Verfügung gegen die Deutsche Umwelthilfe erwirkt.

Die am Landgericht Düsseldorf erwirkte Verfügung richtet sich gegen die Umwelthilfe und ihren Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch, wie die Organisation mitteilte. Volkswagen begrüßte den Beschluss: Damit werde der Organisation und dem Bundesgeschäftsführer untersagt, «unwahre Behauptungen über die Wirksamkeit der technischen Anpassungsmaßnahmen zu streuen, die Volkswagen Kunden mit betroffenen Dieselmotoren bietet.» Resch kündigte Widerspruch an.

Zuvor hatte die Umwelthilfe wegen des Diesel-Abgas-Skandals erneut das Kraftfahrt-Bundesamt verklagt. Die Organisation geht gegen eine aus ihrer Sicht rechtswidrige Rückrufanordnung der Behörde an. Hintergrund sind Untersuchungen des Abgasverhaltens von VW-Dieseln, die laut Umwelthilfe trotz Software-Update weiter überhöhte Stickoxidemissionen zeigen sollen.

«Wir glauben, dass VW ein Eigentor geschossen hat», sagte Resch zu der einstweiligen Verfügung. Es werde vergleichsweise schnell einen Gerichtstermin geben. Die von der Umwelthilfe bei Straßenmessungen festgestellten Stickoxid-Messwerte eines VW Golf Variant vor und nach dem Software-Update würden von VW nicht bestritten. Mit der Verfügung seien der Umwelthilfe bis auf weiteres zehn Aussagen zur Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit des Software-Updates untersagt. Sie sei ohne vorherige Abmahnung und ohne mündliche Verhandlung ergangen. Für den Fall der Zuwiderhandlung würden ein Ordnungsgeld bis zu 250 000 Euro oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten angedroht.

Volkswagen betonte: «Richtig ist: Sämtliche Fahrzeuge, die an dem freiwilligen Rückruf teilnehmen, erfüllen die für alle Automobilhersteller geltenden gesetzlichen Anforderungen der Europäischen Union hinsichtlich Abgasemissionen.» Dies habe das Kraftfahrtbundesamt nach umfangreichen Tests bestätigt - unter Einbeziehung externer technischer Dienste. VW kündigte an, auch künftig entschieden gegen Aussagen vorzugehen, «die dazu geeignet sind, Kunden bezüglich der Wirksamkeit der angebotenen technischen Anpassungsmaßnahmen zu verunsichern». Bisherige Rückmeldungen von Handel und Kunden seien überwiegend positiv.

Derweil kommt Volkswagen bei der Umrüstung der manipulierten Diesel weiter voran. Bislang seien weltweit über vier Millionen Fahrzeuge umgerüstet worden, sagte ein VW-Sprecher. In Deutschland seien es mehr als 1,6 Millionen Autos von rund 2,6 Millionen betroffenen Dieselautos.

Verbraucherschützer starten Kampagne gegen VW

Verbrauchervereinigungen haben am Montag eine Kampagne in vier EU-Staaten gestartet, um vom Volkswagen-Abgasskandal betroffene Kunden zu Sammelklagen gegen den Autobauer zu bewegen. Die Online-Kampagne mit dem Hashtag #Demandjustice (Verlangt Gerechtigkeit!) fordert kurz vor einer Abstimmung zu "Dieselgate" im Europäischen Parlament am Dienstag Verbraucher in Belgien, Italien, Portugal und Spanien auf, Entschädigungen von VW zu verlangen.

Volkswagen hatte 2015 nach Ermittlungen in den USA eingeräumt, bei Umwelttests die Abgaswerte von elf Millionen Fahrzeugen weltweit geschönt zu haben. Im vergangenen Sommer einigte sich der deutsche Konzern mit den US-Behörden und Autobesitzern auf die Zahlung von 14,7 Milliarden Dollar (13,3 Milliarden Euro) an Entschädigungen in den USA. Volkswagen weist bislang eine ähnliche Entschädigungsregelung für die 8,5 Millionen betroffenen EU-Kunden mit Verweis auf die dann drohende Pleite des Konzerns zurück.

Die verbotene Software in den Wagen bewirkte, dass bei den Tests ein niedrigerer Schadstoffausstoß gemessen wird, als er im Normalbetrieb entsteht. So stoßen die manipulierten Wagen bis zu 40 Mal mehr gesundheitsschädliche Stickoxide aus als zugelassen. Der belgischen Verbraucherschutzorganisation Test-Achats zufolge wurden in Belgien etwa 400.000 Autos manipuliert.

Bei Youtube sieht die Kampagne so aus:

Volkswagen biete aber lediglich eine Reparatur ohne wirkliche Wirkung an und wolle die betrogenen Kunden nicht entschädigen. Das Europaparlament stimmt am Dienstag über Empfehlungen an die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten ab, die Kontrollen der Autobauer zu verbessern, weitere Abgasmanipulationen zu verhindern und eine einheitliche Typenzulassung einzuführen. Die EU hatte nach Bekanntwerden der Affäre angekündigt, die Gesetzgebung zu verschärfen. dpa/afp