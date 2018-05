Düsseldorf. Nach den meist sonnigen Tagen über Pfingsten, könnte es ab Dienstag wieder ungemütlicher in NRW werden. Schon in der Nacht zu Dienstag sind laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes westlich des Rheins Gewitter und Starkregen möglich.

Zum Start in den Dienstag soll es dagegen zunächst heiter und wolkig werden. Ab den Mittagstunden könnten dann aber schon von Südwest nach Nordost Schauer, teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und lokal auch Hagel auftreten. Zu starkem Hagelfall war es bereits letzte Woche etwa in Krefeld gekommen. Die Temperaturen würden trotzdem im Bereich zwischen 23 und 27 Grad liegen.

Mittwoch vor allem westlich des Rheins Schauer und Gewitter

Am Mittwoch kann es laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes vor allem westlich des Rheins zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen, die am Nachmittag nachlassen. Die Höchsttemperaturen sollen auch am Mittwoch bei 23 bis 27 Grad liegen. In der Nacht zum Donnerstag könne es gebietsweise zu Schauern kommen. Die Tiefsttemperaturen sollen bei 13 bis 9 Grad liegen.

Auch am Donnerstag Starkregen und Gewitter möglich

Auch am Donnerstag könne es laut der Vorhersage teils zu kräftigen Gewittern und Starkregen kommen. Auch Hagel und Sturmböen seien möglich. red