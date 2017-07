Düsseldorf. Am Dienstag ist es heiter und niederschlagsfrei. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet kann es in der Eifel am Nachmittag zu Gewittern kommen. Die Temperatur erreicht Werte zwischen 26 und 30 Grad. Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es gering bewölkt oder klar. Die Temperatur sinkt auf 19 Grad im Rheinland und bis auf 14 Grad im Bergland sowie in Ostwestfalen.

Am Mittwoch wird es noch wärmer. Die Temperatur erreicht schwül-heiße 29 bis 33 Grad. Ab den Mittagstunden kann es örtlich zu Schauern und Hitzegewittern kommen. Der Wind weht abseits von Gewittern mäßig aus Südost bis Süd. Bei Gewittern können starke bis stürmische Böen auftreten.

In der Nacht zum Donnerstag treten bei wechselnder Bewölkung örtlich kräftige Schauer oder Gewitter auf, die teilweise mit Hagel, Starkregen und Sturmböen einhergehen. Die Temperatur geht auf 20 bis 16 Grad zurück. red