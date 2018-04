Düsseldorf, Wuppertal und Krefeld steht ein mildes Wochenende mit mehr als 20 Grad bevor. Doch bevor es soweit ist, sinkt die Temperatur noch mal unter den Gefrierpunkt.

Düsseldorf. Die Menschen in der Region können sich auf ein durchgehend warmes Wochenende freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag meldet, sollen am Samstag und Sonntag tagsüber mehr als 20 Grad erreicht werden. Dabei soll es überwiegend sonnig werden, nur ein paar Wolken sollen am Himmel zu sehen sein.

Wer angesichts dieser Aussichten jetzt schon ohne Jacke aus dem Haus möchte, sollte noch einmal warten. Denn zuvor wird es noch einmal frisch. Der Donnerstag wird demnach durchwachsen mit maximal 10 Grad, zudem ist ab dem Mittag Regen möglich. Die Nacht zu Freitag lässt auch noch keine Frühlingsgefühle aufkommen. So sagt der DWD für Düsseldorf minus ein Grad für die Nacht und den frühen Morgen voraus. Der Freitag gibt dann mit viel Sonne und Temperaturen bis 16 Grad einen Vorgeschmack auf das warme Wochenende. red