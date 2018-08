Düsseldorf. Zum Ende der Woche wird in NRW der heißeste Tag der Woche erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst kann es am Freitag bis zu 36 Grad heiß werden. Auch am Donnerstag wird erneut die 30-Grad-Marke geknackt. Die Höchsttemperatur liegt laut den Wetterexperten bei 33 Grad. Auch am Samstag soll es ähnlich heiß werden.

In den kommenden Nächten soll es in Städten zudem zu sogenannten tropischen Nächten kommen. Von diesen wird gesprochen, wenn die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen. red