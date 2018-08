Der Supersommer 2018 nähert sich dem Ende. Mancherorts gab es so viele Sommertage mit 25 Grad oder mehr wie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nicht. Aber nicht alle Rekorde purzeln.

Essen. Ein Jahrhundertsommer in Nordrhein-Westfalen? Bei der Zahl der Sommertage trifft das 2018 an manchen Orten zu, nicht aber in Sachen Trockenheit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen erklärt. Ende August geht der Sommer zu Ende.

Rekorde in Köln und Düsseldorf

Rekord am Flughafen Köln/Bonn: Dort registrierten die Wetterexperten am vergangenen Sonntag bereits den 73. Sommertag in diesem Jahr, also einen Tag mit einer Höchsttemperatur von 25 Grad oder mehr. Im Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010 waren es dort nur 42.

Einen neuen Rekord gab es auch in Düsseldorf, wo die Wetterexperten den 70. Sommertag verzeichneten. Die bisherigen Rekordwerte stammen aus dem «Jahrhundertsommer» im Jahr 2003 mit 69 am Flughafen Düsseldorf und 72 Tagen am Flughafen Köln. Neuer Höchstwert auch in Bad Lippspringe mit 67 Sommertagen, 6 mehr als im bisherigen Rekordjahr 1959.

NRW-Durchschnittstemperatur wohl knapp unter Rekordwert von 2003

Insgesamt rechnet der Meteorologe Thomas Kesseler-Lauterkorn vom Klimabüro Essen des Deutschen Wetterdienstes aber damit, dass die Durchschnittstemperatur dieses Sommers in Nordrhein-Westfalen knapp unter dem Rekordwert von 19,5 Grad aus dem Jahr 2003 liegen wird. Der zweithöchste Wert war 1947 mit 18,9 Grad gemessen worden. 2018 werde deutlich über diesem Nachkriegswert liegen. Und der Sommer sei noch nicht vorbei, betont der Wetterexperte. «Es können noch einige Sommertage hinzukommen.»

Landwirte beklagen geringe Niederschlagsmengen

Hohe Temperaturen und zu wenig Regen: Die Landwirte beklagen in einer ersten Erntebilanz zu wenig Wasser besonders für Mais und Kartoffeln. Allerdings ist hier Wetterexperte Kesseler-Lauterkorn mit einer Bilanz vorsichtig. «Es gibt sicherlich Regionen wie rund um Aachen oder das westliche Münsterland, in denen es extrem wenig Niederschlag gab», erklärt Kesseler-Lauterkorn. Im langjährigen Mittel reiche es für einen Rekord 2018 aber nicht. «Für das nächste Wochenende ist ja noch ordentlich was angekündigt.»

Der Experte erinnerte an zahlreiche Unwetter mit hohen Niederschlagsmengen im Bergischen Land und Ostwestfalen zum Auftakt des Sommers. Der August sei bislang mit 25 Litern pro Quadratmeter sehr trocken. «Aber es fehlen ja noch zehn Tage», sagt Kesseler-Lauterkorn. Im gesamten Sommer 1976 seien in NRW 120 Liter pro Quadratmeter gefallen. Dieser Wert werde im Jahr 2018 voraussichtlich nicht unterboten.