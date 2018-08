Auch wenn eine Kaltfront eine kurze "Abkühlung" verspricht, bleibt der dringend benötigte Regen aus. Danach klettern die Temperaturen wieder in die Höhe. Da hilft nur: Siesta und ein kühles Bad - finden auch die größeren Tiere des Waldes.

Dortmund/Essen. Die Sommerhitze in Nordrhein-Westfalen lässt auch in den kommenden Tagen nicht nach. Spitzenwerte von bis zu 35 Grad würden bis Mitte nächster Woche immer wieder erreicht. «Es bleibt einfach heiß - mit einer kleinen Delle am Wochenende und Temperaturen von nur 29 Grad», sagte Bernd Hussing, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Essen.

Am Samstag und Sonntag ziehe eine Kaltfront durch, die die Temperaturen etwas sinken lasse, aber weder Regen noch Gewitter nach Nordrhein-Westfalen bringe. So heißt es vor allem in der Nacht zu Montag für alle Hitzegeplagten einmal Fenster auf Durchzug stellen und kräftig durchlüften: «Da erwarten wir Werte von 15 bis 11 Grad», sagte Hussing weiter. Die Tage danach kletterten die Temperaturen aber wieder auf bis zu 35 Grad.

Der sehnsüchtig erwartete Regen gegen Dürre auf den Feldern, feuergefährdete Wälder, trockene Straßenbäume und Gärten, sinkende Pegelstände in den Flüssen lässt laut Deutschem Wetterdienst in NRW weiter auf sich warten. Naturschützern zufolge ist damit auch weiterhin die Lage für kleinere Tiere wie Igel, aber auch Insekten und Vögel schwierig. Damit diese ihren Durst stillen können, sollten Gartenbesitzer kleine Tränken aufstellen, raten Fachleute.

Futtermangel mache sich derzeit beispielsweise bei den Meisen bemerkbar, sagte Goetz Rheinwald von der nordrhein-westfälischen Ornithologengesellschaft. «Derzeit hört man häufig die Bettellaute gerade flügge gewordener Jungmeisen. Ein untrügliches Zeichen, dass sie wenig Nahrung finden und auch ihre Eltern sie nicht satt bekommen», sagte der Vogelkundler. Die Raupen, ihre bevorzugte Nahrung, seien ausgetrocknet oder hätten sich frühzeitg verpuppt. Auch Beeren, die etwa auf dem Speiseplan der Amsel stehen, hingen verdorrt an den Bäumen.

Die meisten größeren Wildtiere den nordrhein-westfälischen Wäldern könnten sich dagegen gut an die derzeitige Hitze anpassen, sagte Andreas Schneider vom nordrhein-westfälischen Landesjagdverband. Pflanzenfresser wie Rehe deckten ihren Feuchtigkeitsbedarf durch ihre grüne Nahrung. Anders als auf den verdorrten Feldern sei auf dem Waldboden durchaus noch genug Grün zu holen, gab er Entwarnung.

«Bei großer Hitze sucht sich das Wild ein schattiges Plätzchen und macht Siesta», sagte Schneider. Aktiver würden sie dann erst in den kühleren Abend- und Morgenstunden. Kaninchen und Füchse würden sich verstärkt in ihre Höhlen zurückziehen. Tümpel und Wasserstellen seien nun bei allen gefragt, die Abkühlung suchten: So genehmigten sich Wildschweine in den heißen Stunden häufiger als sonst ein Schlammbad. «Das Suhlen im Schlamm erfrischt und sie können sich lästigen Ungeziefers entledigen», sagte Schneider.

Polizei und Feuerwehr beschert die Hitze weiterhin Arbeit: Während die Feuerwehr in immer mehr Seen im Land das Wasser umwälzt, um Fischsterben zu vermeiden, berichtet beispielsweise die Polizei Gütersloh von nahezu täglichen Einsätzen an gesperrten Baggerseen oder Teichen. Trotz Warnschildern oder Absperrungen würden immer wieder Menschen ein Badeverbot missachten und in solchen Gewässern baden. «Werden Sie nicht zum Straftäter, nur weil Sie etwas Abkühlung der anderen Art suchen», warnte die Polizei daher in einer Mitteilung am Donnerstag. dpa