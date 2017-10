Düsseldorf. Nun kommt er also doch, der goldene Oktober. In Düsseldorf dürfte er heute zahlreiche Besucher an das Rheinufer locken. Temperaturen von bis zu 24 Grad werden in Nordrhein-Westfalen erwartet.

In den kommenden Tagen weitet sich laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen ein Hochdruckgebiet von Süden aus, es bringt viel Sonne und warme Luft nach Nordrhein-Westfalen.