Düsseldorf. Der Muttertag könnte in der Region ganz schön ungemütlich werden. Schon in der Nacht zum Sonntag sind laut dem Deutschen Wetterdienst erste Gewitter und Starkregen "nicht völlig ausgeschlossen".

In der Region Düsseldorf, Krefeld, Wuppertal entwickeln sich möglicherweise ab dem frühen Sonntagnachmittag bis in die erste Nachthälfte hinein gebietsweise schwere Gewitter, die aus Südost aufziehen, teilen die Wetterexperten mit. Örtlich sei mit Sturmböen bis 85 km/h (9 Bft ) und Hagel zu rechnen. Die Hauptgefahr gehe aber von Starkregen aus. Es können laut DWD Regenmengen von 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit oder bis zu 60 Liter pro Quadratmeter bei wiederholten Gewittern fallen. red







Unwetterkarte für NRW