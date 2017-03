Fotogalerie

Niederrheinpokal: WSV verliert im Halbfinale 2:3 gegen Rot-Weiss Essen

Der WSV kommt an Essen im Pokal einfach nicht vorbei. In einem tollen Kampfspiel unterlag der WSV Dienstagabend im Halbfinale des Niederrheinpokals im mit 13 000 Zuschauern so gut wie seit Jahren nicht mehr gefüllten Stadion am Zoo mit 2:3 (0:0) und musste sich vom großen Traum Finale verabschieden. mehr