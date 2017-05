An dieser Stelle werden aktuelle „Fake News“ enttarnt, über Fälscher-Netzwerke und ihre Ziele berichtet, vor allem aber Hinweise und Hilfestellungen gegeben, wie Leserinnen und Leser Fälschungen erkennen und sich so vor Hetze und Desinformation schützen können. mehr

Fotogalerie

Comeback der Kelly Family in Dortmund

Die Musiker von der Kelly Family spielten am Wochenende in der Westfalenhalle in Dortmund. 1994 starteten die hippiehaften Straßenmusiker vor 17 000 Menschen in eben jener Westfalenhalle in die erfolgreichste Phase ihrer Karriere. Jetzt feierten sieben Mitglieder der Familie ein musikalisches... mehr