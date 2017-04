Die Polizei in NRW wird mit Body-Cams ausgerüstet - Finden Sie das richtig?

Wie hat Ihnen der Franken-Tatort "Am Ende geht man nackt" gefallen? 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend

Gladbach gewinnt das Derby in Köln - Bewerten Sie die Spieler!

An dieser Stelle werden aktuelle „Fake News“ enttarnt, über Fälscher-Netzwerke und ihre Ziele berichtet, vor allem aber Hinweise und Hilfestellungen gegeben, wie Leserinnen und Leser Fälschungen erkennen und sich so vor Hetze und Desinformation schützen können. mehr

WZ-Redakteur Ekkehard Rüger fastet sieben Wochen lang und berichtet an dieser Stelle von seinen ganz persönlichen Erfahrungen. mehr

Fotogalerie

Unbekannte sprengen Bankautomaten in Schiefbahn

Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen versucht einen Geldautomaten in der Filiale der Deutschen Bank an der Hochstraße zu sprengen. mehr