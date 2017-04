Die Polizei in NRW wird mit Body-Cams ausgerüstet - Finden Sie das richtig?

Wie hat Ihnen der Franken-Tatort "Am Ende geht man nackt" gefallen? 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend

Gladbach gewinnt das Derby in Köln - Bewerten Sie die Spieler!

WSV verliert in Siegen - Bewerten Sie die Spieler!

An dieser Stelle werden aktuelle „Fake News“ enttarnt, über Fälscher-Netzwerke und ihre Ziele berichtet, vor allem aber Hinweise und Hilfestellungen gegeben, wie Leserinnen und Leser Fälschungen erkennen und sich so vor Hetze und Desinformation schützen können. mehr

WZ-Redakteur Ekkehard Rüger fastet sieben Wochen lang und berichtet an dieser Stelle von seinen ganz persönlichen Erfahrungen. mehr

Borussia Mönchengladbach hat am Samstagnachmittag das Derby beim 1. FC Köln mit 3:2 gewonnen. mehr

Fotogalerie

Stockholm: Lkw rast in Menschenmenge

Am Freitagnachmittag ist ein Lkw zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gefahren. mehr