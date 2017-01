Spitzenkandidat Die Grünen geben ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl bekannt – das Duo wurde durch eine Urwahl bestimmt. Katrin Göring-Eckardt ist gesetzt; für den Co-Vorsitz bewarben sich Cem Özdemir, Anton Hofreiter und Robert Habeck.

Abschiedsrede „Wie soll es aussehen, unser Land?“ – zum Ende seiner Amtszeit hält Bundespräsident Joachim Gauck (76) um 11 Uhr im Berliner Schloss Bellevue seine Abschiedsrede. Das Erste und Phoenix übertragen ab 10.55 Uhr live.

Tarifverhandlungen Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst starten. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr für die eine Million Angestellten der Länder.

ESA Was steht 2017 für die Europäer im All an? Heute gibt die Europäische Raumfahrtagentur Esa in Paris einen Ausblick auf das begonnene Jahr.