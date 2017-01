US-Wahl, Vierschanzentournee, FDP-Dreikönigstreffen und Eurojackpot Was heute wichtig wird

In gemeinsamer Sitzung beider Häuser des US-Kongresses wird das Ergebnis der Präsidentenwahl formell bekannt gegeben. Grundlage dieser Verkündigung ist die Stimmabgabe des Gremiums der Wahlmänner, die am 19. Dezember erfolgte.



In Bischofshofen findet das abschließende Springen der Vierschanzentournee statt (16.45 Uhr, ZDF). Favorit auf den Gesamtsieg ist Daniel-André Tande.



Das traditionelle Dreikönigstreffen der Liberalen findet in Stuttgart statt. Parteichef Christian Lindner will die FDP bei der Veranstaltung im Opernhaus auf die Bundestagswahl im kommenden September einschwören.



Ziehung im Eurojackpot: Zu holen ist die Höchstsumme von 90 Millionen Euro. Zum dritten Mal seit 2012 ist der Jackpot auf diesen Maximalbetrag gestiegen.