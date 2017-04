Was heute wichtig wird - 03.04.2017

Urteil im Prozess um Bombe im Bonner Hauptbahnhof erwartet: In Düsseldorf soll im Prozess um eine Bombe am Bonner Hauptbahnhof das Urteil fallen. Der angeklagte Marco G., ein zum Islam konvertierter Deutscher, soll am 10. Dezember 2012 eine selbst gebaute Rohrbombe am Gleis 1 deponiert haben.

Prozess um Überfall auf Fußballspiel in Jülich beginnt: In Aachen beginnt der Prozess gegen acht Männer nach einem Überfall auf ein Fußballspiel in Jülich. Bei der Attacke mit Baseballschlägern und Eisenstangen waren zehn Menschen verletzt worden.

NRW-Wirtschaftsminister präsentiert Studie zur Digitalen Wirtschaft in NRW: Im nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf präsentiert NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin eine Studie zur Digitalen Wirtschaft in NRW. Erstellt hat die Studie im Auftrag des Ministeriums das Institut der deutschen Wirtschaft Köln.

Radverkehrskongress wird eröffnet: Der bis morgen dauernde nationale Radverkehrskongress zur Zukunft des Radverkehrs wird in Mannheim eröffnet, und es fällt der Startschuss zur Kampagne „200 Jahre Fahrrad – made in Germany“.