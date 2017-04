In Brüssel findet am Samstag der EU-Sondergipfel zum Brexit statt. Bei dem Treffen wollen die Staatsund Regierungschefs der 27 bleibenden EU-Staaten ihre Positionen für die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens festzurren.

Gewinnt Bayern München in der Fußball- Bundesliga am Samstag in Wolfsburg (18.30 Uhr) und verliert zuvor Leipzig gegen Ingolstadt (15.30 Uhr), dann stehen die Münchner vorzeitig zum fünften Mal in Folge als Deutscher Meister fest.

In der Düsseldorfer Oper ist am Samstag die Premiere der komischen Oper „Don Pasquale“ von Gaetano Donizetti in der Regie von Startenor Rolando Villazón zu sehen.

Am Joseph-Beuys-Ufer beginnt am Sonntag um 9 Uhr der Düsseldorf Marathon mit Start und Ziel am Rheinufer. Der Lauf findet zum 15 Mal statt.