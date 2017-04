In einem historischen Referendum stimmen am Sonntag 55,3 Millionen wahlberechtigte Türken über die Einführung des von Staatschef Erdogan angestrebten Präsidialsystems ab.

In einem historischen Referendum stimmen am Sonntag 55,3 Millionen wahlberechtigte Türken über die Einführung des von Staatschef Erdogan angestrebten Präsidialsystems ab. Letzte Umfragen sehen das Ja- und das Nein-Lager in etwa gleichauf.

Bundesweit setzen Gewerkschaften, Parteien und Friedensinitiativen ihre Ostermärsche fort. In Nordrhein-Westfalen startet am Samstag um 10.30 Uhr in Duisburg der Ostermarsch Ruhr, der Ostermarsch Rheinland beginnt um 14 Uhr in Düsseldorf.