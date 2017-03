Was am Wochenende wichtig wird

In Rom findet am Samstag der EU-Gipfel zum 60. Jubiläum der Römischen Verträge statt. 1957 gründeten Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Belgien und die Niederlande die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft.

Die Landesdelegiertenkonferenz der NRW-SPD wählt am Samstag in Münster ihre Kandidaten für die Bundestagswahl. Für Platz eins bewirbt sich der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz.

Die Motoren laufen wieder auf Hochtouren: Am Sonntag startet die Formel- 1-Saison mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne (7 Uhr/RTL). Insgesamt stehen 20 Rennen an.

In Nordrhein-Westfalen gehen am Samstag um 20.30 Uhr die Lichter aus – viele Städte und Gemeinden nehmen an der „Earth Hour“ der Umweltschutzorganisation WWF teil.