Bei der Nordischen Ski- WM in Lahti wollen die deutschen Skispringer am Samstag (ab 16.30 Uhr/ZDF) von der Normalschanze vorne mitspringen. Die Staffel der Kombinierer ist am Sonntag Goldfavorit (11.00 und 14.30/ZDF).

Vor der Verleihung der Oscars in Los Angeles in der Nacht zum Montag wird in der kommenden Nacht der amerikanische Film-Spottpreis „Goldene Himbeere“ für die schlechtesten Filmleistungen verliehen.

Die CDU Mecklenburg- Vorpommern stellt ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl im September auf. Kanzlerin Angela Merkel soll wieder als Spitzenkandidatin nominiert werden.

In der Fußball-Bundesliga spielen Dortmund (in Freiburg) und Köln (in Leipzig/beide 15.30 Uhr) heute. Schalke (gegen Hoffenheim) und Gladbach (in Ingolstadt) spielen erst am Sonntag.