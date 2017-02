Auf einem außerordentlichen Landesparteitag der NRW-SPD wird der Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 14. Mai gewählt. Auf Platz eins soll erneut Ministerpräsidentin Hannelore Kraft nominiert werden.

Die Verleihung des Goldenen und der Silbernen Bären ist am Samstag der Höhepunkt bei den 67. Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Die Veranstaltung endet am Sonntag mit einem Berlinale-Kinotag.

Die hochkarätig besetzte Münchner Sicherheitskonferenz steht ganz im Zeichen der neuen US-Außenpolitik und diskutiert bis Sonntag zentrale außen- und sicherheitspolitische Fragen.

Die NRW-CDU stellt am Samstag in Bad Sassendorf ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl auf. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe ist als Spitzenkandidat nominiert.