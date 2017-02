n Aachen wird der Orden wider den tierischen Ernst verliehen. Als erster Linken-Politiker wird Gregor Gysi am Samstag in die Riege der Ordensritter aufgenommen.

Vor der Parlamentswahl in den Niederlanden am 15. März stellt sich Rechtspopulist Geert Wilders Sonntag erstmals im TV-Interview den Fragen der Moderatoren. Seine Partei kann laut Umfragen stärkste Kraft werden.

Bei der Verleihung der Grammy Awards ruhen in der Nacht zu Montag alle Augen auf Beyoncé und Adele. Sie konkurrieren in den wichtigsten Kategorien – Song des Jahres, Album des Jahres und Aufnahme des Jahres.

In der Schweiz steht Sonntag wieder eine Volksabstimmung an: Es geht unter anderem um eine Einbürgerung von Ausländern, die in dritter Generation in der Schweiz leben.