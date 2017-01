Was am Wochenende wichtig wird

SPD - Nominierung des Kanzlerkandidaten Wohin steuert Martin Schulz die SPD? Mit der Nominierung des Kanzlerkandidaten und Nachfolgers von Sigmar Gabriel als Parteichef soll der Wechsel an der SPD-Spitze am Sonntag in Berlin vollzogen werden.

In Frankreich findet am Sonntag die entscheidende Runde der Vorwahl der Sozialisten für die Präsidentenwahl statt. In der Stichwahl treten Ex-Minister Benoît Hamon und Ex-Premierminister Manuel Valls an.

Der Landesparteitag der nordrhein-westfälischen AfD findet am Sonntag in Oberhausen statt. Unter anderem wird das Programm für die Landtagswahl am 14. Mai verabschiedet.

Seine erste Reise als Außenminister führt Sigmar Gabriel (SPD) am Samstag nach Paris. Bei seinem Antrittsbesuch trifft er seinen französischen Amtskollegen Jean Marc Ayrault.