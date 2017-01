Rechtspopulisten, boot, Vorwahlen in Frankreich, Borussia Mönchengladbach Was am Wochenende wichtig wird

In Koblenz kommen am Samstag Europas Rechtspopulisten zusammen. Auch AfD-Chefin Frauke Petry, Frankreichs rechtsextreme Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen und der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders wollen kommen.



Am Samstag eröffnet NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) die weltgrößte Wassersportmesse boot 2017 in Düsseldorf (bis 29. Januar).



Nach dem Verzicht von Frankreichs Präsident François Hollande auf eine Kandidatur stellt sich die Frage, wer die Fackel weiterträgt. Sieben Kandidaten bewerben sich in einer Vorwahl am Samstag um die Präsidentschaftskandidatur der Sozialisten.



Am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga spielt Borussia Mönchengladbach am Samstag in Darmstadt (15.30 Uhr), der 1.FC Köln muss morgen (17.30 Uhr) in Mainz antreten.