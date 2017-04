Was am Wochenende wichtig wird - 08./09.04.2017

Die Ausstellung „Cranach. Meister – Marke – Moderne“ wird am Sonntag im Düsseldorfer Museum Kunstpalast eröffnet. Das Museum will mit dieser Ausstellung einen der facettenreichsten Künstler des 16. Jahrhunderts in seiner Ganzheit und Modernität präsentieren.

Das Top-Spiel und ein brisantes Derby: Bevor am Samstag Bayern München ab 18.30 Uhr in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund spielt, kommt es am Nachmittag zum rheinischen Duell zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr).

Samstag beginnt die rund 16-tägige Vollsperrung der Bahnstrecken in Wuppertal. Grund ist der Bau eines Stellwerks in der Stadt.

In Deutschland endet die Abstimmung der türkischen Stimmberechtigten für das Verfassungsreferendum am 16. April.