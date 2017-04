Was am Wochenende wichtig wird - 01.04.2017

Der US-Rocksänger und Lyriker Bob Dylan ist Samstag und Sonntag zu zwei Konzerten in der schwedischen Hauptstadt Stockholm zu Gast. Bei dieser Gelegenheit will ihm die Schwedische Akademie den Literaturnobelpreis 2016 überreichen.

Dreimal Landespolitik an einem Wochenende: In Münster verabschiedet am Samstag die NRW-CDU ihr Wahlprogramm, in Hamm folgen am Sonntag die NRW-Liberalen. Und in Essen findet Sonntag der Wahlkampfauftakt der NRW-SPD statt.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat für Samstag eine Waffenruhe im Kriegsgebiet Donbass angeordnet. Halten sich die Separatisten daran?

Der Ballettabend b.31 feiert am Samstag im Opernhaus Düsseldorf Premiere. Zu sehen ist unter anderem „Obelisco“, choreografiert von Martin Schläpfer.