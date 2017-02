Was am Montag wichtig wird

Mediziner warnen schon lange vor der zu frühen und vermehrten Behandlung mit Antibiotika und den Folgen. Die Weltgesundheitsorganisation stellt nun in Genf erstmals eine Liste mit zwölf antibiotika-resistenten Bakterienfamilien vor.

Im Berufungsprozess gegen Jean-Marie Le Pen, Gründer von Frankreichs rechtsextremer Front National, fällt das Urteil wegen Beleidigung von Roma. Le Pen ist bereits wegen ähnlicher Vergehen zu Geldstrafen verurteilt worden.

Es wird geschunkelt und gebützt: Der Höhepunkt der Karnevalssaison mit den traditionellen Umzügen in Düsseldorf, Köln und Mainz steht an. Das Wetter will aber nicht mitspielen: Es soll regnen und stürmen.

Der Energieversorger EnBW testet am AKW Obrigheim den Transport von Castor-Behältern mit hoch radioaktivem Müll auf dem Wasserweg. Die Brennelemente sollen ins Zwischenlager am AKW Neckarwestheim.