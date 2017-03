Fotogalerie

Düsseldorf: Teenager ersticht 15-Jährige in alter Papierfabrik

Mord in der Landeshauptstadt. Ein 16-jähriger Junge hat die Tötung einer 15-Jährige gestanden. Die Tat ereignete sich auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik an der Fringsstraße am Hafen. Die beiden Jugendlichen sollen, wie die Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz am Montag mitteilte,... mehr